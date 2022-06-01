Депутат назвала величайшим звание «Мать-героиня»

Возвращение почетного звания «Мать-героиня» стало инициативой многодетных семей России, которые обратились с этим предложением к президенту Владимиру Путину. Об этом 1 июня сообщила «Известиям» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей фракции «Единая Россия» Наталья Карпович.

Парламентарий назвала данное звание величайшим и поделилась радостью в связи с его возращением.

«Мы озвучили эту инициативу от всех многодетных [семей] России, мам, пап, <...> попросили его (Путина. — Ред.) рассмотреть этот вопрос. Мы очень сегодня рады до глубины души, до слез, что величайшее звание, признание материнского труда возвращается. И я уверена, что за этой наградой, как уже сегодня президент озвучил, идет материальная поддержка. И эти меры поддержки, которые совершенствуются, будут и дальше улучшаться, добавляться, для того чтобы качество жизни семей с детьми было лучше», — подчеркнула Карпович.

По ее словам, данное звание было введено 8 июля 1944 года во время войны. Тогда понятие матери-героини ввел президиум Верховного Совета СССР.

«Именно тогда правительство понимало, что в такое сложное время нужно стимулировать женщин, которые будут совмещать свои трудовые обязанности и рождение детей. Государство поддерживало их, и именно те дети, которых вырастили, построили нам с вами великолепную страну. И это была государственная задача», — указала депутат.

Позднее, после развала Советского Союза, это звание было утрачено, а многодетные матери потеряли возможность получать такую награду. При этом значимость звания матери-героини во времена СССР было неоценимо и было сопоставимо с Героем Советского Союза, отметила Карпович.

Она также обратила внимание на то, что матери-героини в России смогут получить выплаты в размере 1 млн рублей. При этом данное звание, вероятно, будет иметь несколько степеней в зависимости от количества детей, как это было во времена СССР.

Также депутат выразила надежду на то, что отцы-одиночки, замещающие функцию мамы, также смогут получить почетное звание.

Кроме того, Карпович подчеркнула, что в России сейчас действует целый ряд мер поддержки многодетных мам в России. В частности, мамы, у которых пятеро детей и больше, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Ранее в этот день глава государства заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня». По его словам, выплата получившим такое звание женщинам составит 1 млн рублей. Кроме того, Путин предложил установить единовременную выплату за медаль «Родительская слава» в размере 200 тыс. рублей, за орден «Родительская слава» — 500 тыс. рублей.

Депутат Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» назвала инициативу полезной и необходимой, сравнив многодетное материнство с тяжелой работой.