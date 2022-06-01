Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал 1 июня заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах стать самой главной военной силой в Евросоюзе. По его словам, это наводит на определенные мысли, так как это уже не первое «свидетельство возрождения в ФРГ доминантных устремлений».

«Я уже читал отклики обозревателей, которые выразили серьезное недоумение по поводу того, что такого рода заявления звучат из уст лидера Германии. Это наводит, конечно, на мысли, потому что это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии доминантных устремлений», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Глава МИД РФ также отметил, что этот факт должен стать «предметом серьезного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и как Европа продолжит извлекать уроки из своей тяжелой истории».

Ранее в этот же день бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Шольц играет на страхах сограждан, немцы, по его словам, служить не будут. Он также подчеркнул, что на фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и незачем».

О том, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО, Шольц заявил 30 мая. Тогда он указал, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В тот же день правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

2 апреля министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.