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Военные морской пехоты ВМС Украины отказались выполнять приказы из-за больших потерь

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Служащие 18-го отдельного батальона морской пехоты Украины записали обращение с отказом участвовать в военных действиях из-за больших потерь. Видеообращение опубликовал 1 июня в Telegram-канале бывший депутат рады Илья Кива.

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«Итог вчерашнего «успешного» наступления на Херсон — обращение солдат ВСУ, отдельного 18-го батальона морской пехоты, к Зеленскому с отказом дальше «наступать» и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состава», — написал он.

На видео украинцы в военной форме просят «повлиять на высшее руководство батальона». По словам одного из обращающихся, командование отдает приказы атаковать противника под артиллерийским огнем.

Военнослужащий рассказал, что они несут большие потери. Он отметил, что, по данным их медиков, за четыре последних дня убиты и ранены 80 человек.

«А по нашим данным, убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные», — заявил солдат.

Кроме того, он уточнил, что тех, кто говорит правду, увозят «в неизвестном направлении».

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» 29 мая рассказал, что в социальных сетях появляется много роликов, где солдаты украинских формирований жалуются на отсутствие боеприпасов, на то, что они брошены командирами. По его мнению, потребительское отношение командующего состава и отсутствие поддержки всё чаще подталкивают служащих Вооруженных сил Украины к решению сдать оружие.

Днем ранее газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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