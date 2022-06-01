Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своем ранении

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 1 июня, опроверг информацию о своем ранении в Красном Лимане.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что Пушилин ранен, а все видео, которые продолжают с ним публиковаться, якобы являются старыми.

«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем [Бегловым] чувствуем себя вполне хорошо», — сказал он в комментарии корреспонденту RT.

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