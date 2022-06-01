Политолог объяснил угрозы Арестовича устроить истерику из-за РСЗО

Обещание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича устроить «образцово-показательную истерику» в случае отказа США в предоставлении Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) является циничным подходом украинской стороны к сложившейся практике. Такое мнение крымский политэксперт Владимир Джаралла высказал в среду, 1 июня.

«Они уже знают о том, что им во всех СМИ предоставляется первое место, что каждое их слово цитируется при каждом удобном случае. Более того, такие персонажи, как, например, посол Украины [Андрей Мельник] в Германии, допускают личное оскорбление правящего канцлера [Олафа Шольца] в нарушение всех дипломатических норм, и им это сходит с рук. Исходя из этого, господин Арестович цинично заявил о том, что «истерику» устроит, если теперь у них этих ракетных систем не будет», — сказал эксперт в интервью Pravda.Ru.

Также он предположил, что, скорее всего, данное заявление имело еще одну цель, поскольку, когда оно прозвучало, уже было известно, что Соединенные Штаты всё же дадут эти системы Украине.

«Теперь Киев разыгрывает в инфопространстве другой спектакль. Его смысл в том, что именно благодаря «угрозам» великим Соединенным Штатам те испугались и всё, что требовалось, предоставили. Вот, мол, какие мы значительные», — отметил Джаралла, добавив, что это является лишним подтверждением того, что вся украинская действительность существует исключительно в информационной реальности и активно использует этот ресурс.

Политэксперт считает, что США не будут никак реагировать на такие истерики.

«Достаточно обратить внимание на забавную деталь: президент Байден заявил о том, что ракетные системы залпового огня будут предоставлены без дальнобойных пакетов ракет, но даже то, что пришлют, вполне позволит ВСУ обстреливать непосредственно российскую территорию», — сказал он.

Джаралла подчеркнул, что начавшееся усиление артиллерийских дуэлей на линии противостояния показывает, что эти вооружения уже поступают со стороны Европы и первыми их жертвами становятся именно мирные граждане, но страны Запада предпочитают закрывать на это глаза.

30 мая Арестович анонсировал «образцово-показательную истерику» в случае отказа США в предоставлении Киеву реактивных систем залпового огня, сообщает телеканал «360».

Своим анонсом Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена с отказом от поставок на Украину ракетных систем, которые могут достичь российских территорий. При этом, по данным газеты The Washington Post, американская администрация всё еще рассматривает возможность предоставления украинской стороне РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью действия более 290 км, так как подобного рода поставки могут способствовать эскалации конфликта вокруг Украины.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».