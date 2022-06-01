Ливанская журналистка раскритиковала Запад за «политику унижения» России

Санкции против Москвы и попытки унизить Россию закончатся крахом Запада. Об этом в среду, 1 июня, написала обозреватель ливанской газеты Al Mayadeen Лейла Никола.

По ее мнению, Запад отошел от принципа рациональности в международных отношениях. В итоге его потери уже превышают ущерб, наносимый России.

«Запад, а особенно Европа, торопятся ввести против русских беспрецедентные санкции, а за этим преследуют цель нанести русским наибольший ущерб, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические катаклизмы, которые оказывают большее влияние на Европу, чем на русских», — отметила автор.

Она также раскритиковала западные страны за обвинения России в мировом голоде. Журналистка напомнила о позиции вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который прежде заявил, что будет выступать против снятия санкций с Москвы, даже если в мире от голода погибнут 100 тыс. человек. Помимо этого Никола назвала абсурдным стремление Евросоюза отказаться от российской нефти и заменить газ углем, хотя это противоречит зеленой политике.

Журналистка также упомянула об инициативе президента США Джо Байдена изъять активы россиян на Западе и передать их Украине. Эту инициативу, которую поддержал ряд европейских чиновников, она назвала грубым нарушением норм международного права. В перспективе такая «политика унижения» России нанесет удар по инвестиционной привлекательности стран Европейского союза и приведет их к краху, считает автор.

Ранее в мае подверг критике политику Запада обозреватель китайского издания Global Times Ван И. Он указал на то, что антироссийские санкции, введенные, в частности, США, ослабили американскую экономику и позиции доллара. Американцы, по его словам, сейчас наблюдают за тем, как политика Вашингтона в отношении Москвы «жалит» их собственную экономику и валюту. Помимо этого, подчеркнул журналист, санкции сильно ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В середине мая президент России Владимир Путин заявлял, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Он отметил, что в среднем в еврозоне из-за продовольственной инфляции «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%. Кроме того, санкции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие государства мира.