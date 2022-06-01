В ДНР назвали фейком сообщения о ранении Пушилина в Красном Лимане

В Донецкой Народной Республике опровергли сообщения о якобы ранении главы ДНР Дениса Пушилина в Донецкой области.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили, что Пушилин был ранен в Красном Лимане, а все видео, которые продолжают с ним публиковаться, якобы являются старыми.

«Нет, это неправда. Фейк», — цитирует «РИА Новости» источника в Донецке, знакомого с ситуацией.

30 мая уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с поста начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин рассказал, что кроме запугивания мирных граждан украинские власти постоянно используют в своем арсенале дезинформацию.

В качестве примера он привел видеоролик, где украинские военные выходят к границе с Россией и ставят там пограничный столб. Дудин отметил, что снимался он специально для президента Украины.

Красный Лиман перешел под полный контроль ВС РФ и ДНР 28 мая. В тот же день сообщалось, что в ближайшие дни жителям города начнут выдавать гуманитарную помощь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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