Ремонт моста через реку Гильчин в Приамурье завершен на 20%

В Тамбовском районе Амурской области продолжается ремонт моста через реку Гильчин. Подрядчик выполнил пятую часть работ, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона в своем Telegram-канале.

Мост расположен на 47-м км трассы Благовещенск–Гомелевка. Его ремонтом занимается ООО «Мостбизнесстрой».

На сегодняшний день готовность моста составляет 20%. Работы ведутся по одной стороне сооружения без полного перекрытия движения, уточняет Амурская Служба Новостей.

Согласно контракту, сдать объект должны в конце октября 2022 года, однако подрядчик намерен завершить работы раньше срока.