В настоящий момент на Украине не наблюдается ни одного человека, с которым можно было бы вести переговоры касаемо специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Президент страны Владимир Зеленский однозначно не является подходящим кандидатом, сообщил в среду, 1 июня, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«На мой взгляд, сейчас на Украине даже говорить не с кем, потому что Зеленский — явно не тот человек, который может вести переговоры о каком-то мирном разрешении конфликта, он не способен. <…> Более того, постоянно высказывает всё новые и новые лозунги, которые абсолютно враждебны нашей стране, и, конечно, мы не можем их принять», — завил Джабаров в беседе с «РИА Новости».

Он указал на способность Зеленского только «хитрить и юлить», а для мирных переговоров должны быть найдены здоровые силы. Сенатор также обратил внимание на правильную расстановку Россией приоритетов: главное — довести спецоперацию до конца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 мая в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил организовать встречу между Украиной, РФ и ООН в Стамбуле. На следующий день Зеленский сообщил Эрдогану о желании провести встречу с российским лидером.

16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, ради прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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