Австрийский OMV оплатил поставки российского газа в рублях

Австрийский концерт OMV оплатил в евро газовые поставки из России по новой схеме в мае. Об этом 1 июня ТАСС сообщил официальный представитель нефтегазовой австрийской компании.

Уточняется, что новый способ оплаты не вызвал никаких проблем.

Ранее в этот день крупнейший энергоконцерн Германии RWE оплатил российские газовые счета в мае в евро. Сообщается, что компания перевела сумму на счет в Газпромбанке, платеж расценили как позитивный сигнал на фоне опасений в вопросе о поставках газа из России в ФРГ.

Днем ранее сообщалось, что немецкая энергетическая компания Uniper выполнила первый платеж за газ по схеме, предложенной Москвой. Отмечается, что процедура была заранее согласована с федеральным правительством и соответствует соответствующим директивам ЕС.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Решением этого вопроса стали рекомендации Европейской комиссии, которые позволили компаниям Европы переводить деньги в евро на счета в российском Газпромбанке. Банк конвертирует эти деньги в рубли, а затем перечисляет на фактический бизнес-счет.

На фоне того, что ряд стран G7 и Евросоюза счел требование России об оплате газа рублями незаконным, 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. В конце мая в связи с отсутствием оплаты за апрель в рублях поставки также прекратились в Финляндию, Нидерланды и Данию.

В начале мая глава австрийской OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к запрету на поставку газа из России. Глава компании отметил, что прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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