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Ремонт улицы Абрекской завершат во Владивостоке на этой неделе

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Во Владивостоке до конца недели завершат ремонт улицы Абрекской. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас дорожники укладывают на объекте второй слой асфальта. Ранее они обустроили новое щебеночное основание, отремонтировали или смонтировали новые колодцы инженерных коммуникаций, а слабый грунт заменили на скальный.

Площадь ремонтируемого участка составляет 2,1 тыс. кв. м, уточняет РИА «Восток-Медиа». Работы выполняются силами бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

В 2022 году во Владивостоке планируется привести в порядок более 30 улиц. Средства на эти цели выделены из краевого и городского бюджетов. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы пройдут на улицах Нейбута, Калинина и Давыдова. Локальный ремонт предусмотрен на сотне городских улиц.

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