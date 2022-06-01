Названы новые площадки первой Московской недели моды

Организаторы первой Московской недели моды, которая пройдет с 20 по 26 июня, задействуют для проведения мероприятия площадки в разных районах столицы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Главной станет парк «Зарядье»: для показов используют Китайгородскую стену, парящий мост, Северный тоннель и большой амфитеатр. Также в «Зарядье» разместится маркет, где будет представлено более 50 брендов. В рамках деловой программы там выступит около 80 спикеров — лидеров индустрии.

«Московская неделя моды расширяет географию проведения. К «Зарядью» присоединяются новые локации — площадки «Московских сезонов» в округах, на площади Революции и Тверской площади, ВДНХ, Музей космонавтики и другие культурные пространства города. Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты», — сообщила Сергунина.

На ВДНХ пройдут индивидуальные и коллективные показы, а Тверская площадь превратится в своего рода индустриальный кластер, где гости познакомятся с полным циклом производства одежды — от эскиза до пошива. Заодно здесь организуют маркет с монобрендовыми магазинами и проведут тематические дискуссии, которые помогут сориентироваться в индустрии моды. Посетителей также ждут кинопоказы под открытым небом и выступления кавер-групп. Окружные фестивальные площадки «Московских сезонов» готовят мастер-классы и сценические программы для детей и взрослых.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, «благодаря поддержке города у представителей отрасли появилась возможность заявить о себе, презентовать новые коллекции, найти новых партнеров, клиентов, покупателей и заказчиков».

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке столичного правительства. Следить за мероприятиями можно будет в том числе онлайн. Оргкомитет получил порядка 900 заявок на участие от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.