Южная Корея продолжает закупать нефть у России

Южная Корея продолжает закупать российскую нефть. Об этом сообщила Корейская национальная нефтяная корпорация, ответственная за покупку нефти в стране. Компания приобрела 69,94 млн баррелей российской нефти с января 2021 по апрель 2022 года, передает телеканал «Известия». Таким образом, объем составил примерно 5,3% от общих закупок.

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