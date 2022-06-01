Реклама
Прямой эфир

Кардиолог назвал допустимые при гипертонии виды спорта

Кардиолог Османов посоветовал людям с повышенным давлением заниматься йогой и аэробикой
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям с пониженным или повышенным давлением можно и даже нужно заниматься спортом, однако делать это нужно осторожно и соблюдая некоторые рекомендации, рассказал «Известиям» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Кожура спасения: ученые раскрыли методы борьбы с высоким давлением
Предотвратить инсульты и инфаркты помогут яблоки

«Людям с пониженным давлением рекомендуется заниматься такими видами спорта, как плавание и аквааэробика, поскольку они повышают эластичность сосудов. Также это бег, йога и фитнес. В целом хорошо подойдут упражнения, которые проводятся лежа на полу, особенно тем, кто у кого возникает головокружение. Гипотоникам желательно постоянно контролировать артериальное давление, для чего можно использовать фитнес-браслеты», — уточнил специалист 1 июня.

Говоря о людях с повышенным давлением, врач отметил, что физическая активность при гипертонии способствует ускорению обмена веществ, расширению сосудов, улучшению кровотока, а также улучшению настроения и качества сна. По его словам, людям с гипертонией подойдут нагрузки умеренной активности, например те же плавание, йога и фитнес, а также ходьба и аэробика.

Людям, испытывающим проблемы с давлением, Османов рекомендовал перед началом тренировок посетить врача и пройти необходимые обследования, в том числе ЭКГ. Также перед каждой тренировкой рекомендуется измерять артериальное давление.

«Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано заниматься умеренной физической активностью 30 минут ежедневно в течение 5 дней или 150 минут в неделю за одну тренировку. Данные рекомендации индивидуальны и определяются на основании пола, возраста и сопутствующих заболеваний. Запрещено заниматься физкультурой во время приступов стенокардии, при аритмии, при гипертоническом кризе», — подытожил врач.

1 мая врач-терапевт Евгения Иванова заявила, что пониженное давление может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и провоцировать их. По ее словам, при снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022