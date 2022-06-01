Кардиолог назвал допустимые при гипертонии виды спорта

Людям с пониженным или повышенным давлением можно и даже нужно заниматься спортом, однако делать это нужно осторожно и соблюдая некоторые рекомендации, рассказал «Известиям» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

«Людям с пониженным давлением рекомендуется заниматься такими видами спорта, как плавание и аквааэробика, поскольку они повышают эластичность сосудов. Также это бег, йога и фитнес. В целом хорошо подойдут упражнения, которые проводятся лежа на полу, особенно тем, кто у кого возникает головокружение. Гипотоникам желательно постоянно контролировать артериальное давление, для чего можно использовать фитнес-браслеты», — уточнил специалист 1 июня.

Говоря о людях с повышенным давлением, врач отметил, что физическая активность при гипертонии способствует ускорению обмена веществ, расширению сосудов, улучшению кровотока, а также улучшению настроения и качества сна. По его словам, людям с гипертонией подойдут нагрузки умеренной активности, например те же плавание, йога и фитнес, а также ходьба и аэробика.

Людям, испытывающим проблемы с давлением, Османов рекомендовал перед началом тренировок посетить врача и пройти необходимые обследования, в том числе ЭКГ. Также перед каждой тренировкой рекомендуется измерять артериальное давление.

«Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано заниматься умеренной физической активностью 30 минут ежедневно в течение 5 дней или 150 минут в неделю за одну тренировку. Данные рекомендации индивидуальны и определяются на основании пола, возраста и сопутствующих заболеваний. Запрещено заниматься физкультурой во время приступов стенокардии, при аритмии, при гипертоническом кризе», — подытожил врач.

1 мая врач-терапевт Евгения Иванова заявила, что пониженное давление может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и провоцировать их. По ее словам, при снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность.