Военнослужащие 18-го отдельного батальона морской пехоты Украины отказались вести боевые действия. Об этом стало известно в среду, 1 июня, из их видеообращения, опубликованного в Telegram-канале экс-депутата рады Ильи Кивы.

Свой отказ они аргументировали большими потерями и отсутствием поддержки командования.

«Мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня, по данным наших медиков, [стали] 80 человек, а по нашим данным, убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные», — заявили солдаты.

Они сообщают, что командование отдает им приказы атаковать противника под артиллерийским огнем. При этом за четыре дня наступления им не удалось захватить ни одного населенного пункта.

Посредством видеообращения военные попросили общественность помочь убедить командование вывести батальон с фронта.

29 мая военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на отсутствие боеприпасов, а стрелковое вооружение имеется в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

Аналогичное видео появилось и 24 мая. В нем украинские военные в Северодонецке отказались выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

По данным СМИ, после этого их отправили в СИЗО за дезертирство.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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