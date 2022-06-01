Октябрьский мост в Новосибирске отремонтируют за 2,2 млрд рублей

В Новосибирске до 2024 года проведут капитальный ремонт Октябрьского (Коммунального) моста. Контракт с подрядчиком заключен на сумму 2,2 млрд рублей.

По данным мэрии, переправа находится в предаварийном состоянии. Мост был введен в эксплуатацию в 1955 года, с того момента капитальный ремонт конструкции выполнен не был. В качестве заказчика работ выступает МКУ «Гормост», а подрядчиком выбрали ООО «СпецТрансСтрой».

«Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федерального бюджета. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года. Отсутствие контракта к этой дате привело бы к возврату межбюджетного трансферта в бюджет РФ», — цитирует VN.ru сообщение мэрии Новосибирска.

Ремонт моста будет проводиться в три этапа. Перекрытие движения транспорта не планируется.

Ранее сообщалось, что в Томске определили подрядчика для разработки проекта ремонта Северного моста через реку Томь. Специалистам необходимо оценить состояние конструкции, подводной части опор и рассчитать допустимую интенсивность транспортного потока.