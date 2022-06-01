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Путин предложил выплачивать 500 тыс. рублей удостоенным ордена «Родительская слава»

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Президент РФ Владимир Путин предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей. Об этом 1 июня заявили в пресс-службе Кремля по итогам видеоконференции главы государства с обладателями ордена «Родительская слава».

Российский лидер отметил, что с вручением этой награды предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей, в то время как за одноименную медаль никакого финансового поощрения не предусмотрено.

«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тыс. рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тыс. рублей», — заявил Путин.

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Орден «Родительская слава» ежегодно вручают нескольким семьям из разных регионов страны, воспитывающим семь и более детей. Одноименной медали могут быть удостоены родители четырех детей.

Также президент предложил возродить существовавшее в СССР почетное звание «Мать-героиня», которое присваивалось при воспитании десяти и более детей, и ввести единовременную выплату в 1 млн рублей.

27 мая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила «Известиям», что работа над законопроектом о возвращении звания «Мать-героиня» уже идет. В свою очередь президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович подчеркнула, что статус матери-героини должен обязательно сопровождаться мерами материальной поддержки.

С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к президенту РФ обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета.

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