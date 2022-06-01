Два человека пострадали в ДТП с автобусом и мотоциклом в Рязани

Два человека получили травмы в результате столкновения мотоцикла и автобуса в Рязани. По факту аварии проводится проверка.

ДТП зарегистрировано в микрорайоне Горроща. По предварительным данным, на улице Черновицкой 53-летний водитель автобуса Ford Transit при движении на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял 34-летний местный житель. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Травмы получили оба водителя. Им оказана медицинская помощь.

В региональном управлении МВД уточнили, что всего за сутки зарегистрировано три факта нарушения правил дорожного движения водителями автобусов.

Ранее в этот день в Псковской области возбудили уголовное дело по факту наезда легкового автомобиля на двух 15-летних школьниц. Несовершеннолетних сбил пьяный водитель.