Два человека пострадали в ДТП с автобусом и мотоциклом в Рязани
Два человека получили травмы в результате столкновения мотоцикла и автобуса в Рязани. По факту аварии проводится проверка.
ДТП зарегистрировано в микрорайоне Горроща. По предварительным данным, на улице Черновицкой 53-летний водитель автобуса Ford Transit при движении на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял 34-летний местный житель. Об этом сообщает РИА «7 новостей».
Травмы получили оба водителя. Им оказана медицинская помощь.
В региональном управлении МВД уточнили, что всего за сутки зарегистрировано три факта нарушения правил дорожного движения водителями автобусов.
Ранее в этот день в Псковской области возбудили уголовное дело по факту наезда легкового автомобиля на двух 15-летних школьниц. Несовершеннолетних сбил пьяный водитель.