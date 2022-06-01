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Проект ремонта четырех мостов разработают в Липецкой области

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Дорожное агентство Липецкой области объявило электронные аукционы на разработку проектной документации для ремонта четырех мостов. Общая максимальная стоимость работ составит более 32 млн рублей.

План ремонта требуется для мостового перехода через реку Воргол на дороге Маяк–Волчье–Крутое — Нижний Воргол — Ключ Жизни в Елецком районе. Также проект разработают для моста через ручей Рогожный на дороге Задонск–Донское и для двух мостов через реку Птань в Данковском районе. Об этом сообщает GOROD48.

В рамках контракта подрядчику необходимо оценить состояние переправ и стоимость ремонта, а также разработать план работ. Документы необходимо составить до 29 декабря 2023 года.

Средства на проектирование выделены из областного бюджета.

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