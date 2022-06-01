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Военкор «Известий» показал последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских боевиков продолжается. Жители на автомобилях покидают районы, где идут обстрелы, и пытаются добраться до укрытия. Кадры последствий атаки в среду, 1 июня, показал военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев.

Местные жители рассказали журналисту, что город обстреливают постоянно, с утра до вечера. На улицах видны воронки от снарядов. Один из них попал в автомобиль. На кадрах видно, что боеприпас попал в капот машины, полностью разворотив переднюю часть кузова.

Промзону у Северодонецка зачистят в ближайшие дни. Онлайн спецоперации 1 июня
Главные новости о происходящем ДНР и ЛНР, украинских городах и в мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»

Ранее в среду мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска подвергли обстрелу Калининский район города. В результате повреждены здания пожарно-спасательной части и трамвайного депо, а также порядка десяти домов. От разрыва украинского снаряда по улице Углегорское шоссе один человек погиб, также ранения получила женщина.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в свою очередь отметили, что обстрелы велись из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов. Всего было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм, а затем — пять мин из миномета калибра 120 мм.

Накануне сообщалось, что за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших ребенок 2017 года рождения.

По последним данным, за 100 дней эскалации погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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