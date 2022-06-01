Военные морской пехоты ВМС Украины отказались выполнять приказы из-за больших потерь

Военнослужащие 18-го отдельного батальона морской пехоты Украины отказались вести боевые действия из-за больших потерь и отсутствия поддержки командования. Их видеообращение в среду, 1 июня, было опубликовано в Telegram-канале экс-депутата рады Ильи Кивы.

По словам морпехов, командование отдает приказы атаковать противника под артиллерийским огнем. За четыре дня наступления им не удалось захватить ни одного населенного пункта.

«Мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня, по данным наших медиков, [стали] 80 человек, а по нашим данным, убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные», — заявили солдаты.

29 мая военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» сообщил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

До этого, 24 мая, стало известно, что украинские военные в Северодонецке отказались выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

По данным СМИ, после этого их отправили в СИЗО за дезертирство.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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