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Дании предрекли катастрофу без российского газа

TV2: после отказа от оплаты российского газа в рублях Данию ждет катастрофа
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Фото: TASS/Zuma
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Без российского газа европейских стран, в том числе Данию, ждет катастрофа. Об этом заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен порталу TV2.

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По его мнению, закрытие российского газа для европейских стран является признаком того, что нынешний кризис может перерасти в катастрофу.

«Мы должны понимать, что Россия может отключить газ всей Европе за один день», — говорит он.

Матисен считает, что, если Москва и дальше продолжит закрывать газ различным странам, ситуация изменится — могут возникнуть перебои.

«Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — считает профессор.

Профессор уточнил, что датские хозяйства, которые обогреваются газом, по закону числятся защищенными потребителями. Однако в подобных условиях Копенгаген должен будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» подтвердил прекращение поставок компании Orsted в Дании в связи с отказом платить за газ по новой системе.

Под новой системой оплаты за российский газ понимается изменение валюты платежа: она будет изменена на российский рубль. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ранее без поставок российского газа остались Финляндия, Польша, Болгария и Нидерланды.

При этом министр энергетики Болгарии Александр Николов 22 мая заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. Николов подчеркнул, что Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.

Польша после приостановки прямых поставок из России начала его закупать реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа, после чего резерв Германии был сокращен.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.

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