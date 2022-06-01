Дании предрекли катастрофу без российского газа

Без российского газа европейских стран, в том числе Данию, ждет катастрофа. Об этом заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен порталу TV2.

По его мнению, закрытие российского газа для европейских стран является признаком того, что нынешний кризис может перерасти в катастрофу.

«Мы должны понимать, что Россия может отключить газ всей Европе за один день», — говорит он.

Матисен считает, что, если Москва и дальше продолжит закрывать газ различным странам, ситуация изменится — могут возникнуть перебои.

«Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — считает профессор.

Профессор уточнил, что датские хозяйства, которые обогреваются газом, по закону числятся защищенными потребителями. Однако в подобных условиях Копенгаген должен будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» подтвердил прекращение поставок компании Orsted в Дании в связи с отказом платить за газ по новой системе.

Под новой системой оплаты за российский газ понимается изменение валюты платежа: она будет изменена на российский рубль. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ранее без поставок российского газа остались Финляндия, Польша, Болгария и Нидерланды.

При этом министр энергетики Болгарии Александр Николов 22 мая заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. Николов подчеркнул, что Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.

Польша после приостановки прямых поставок из России начала его закупать реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа, после чего резерв Германии был сокращен.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.