Слуцкий предрек в Донбассе референдум по присоединению к РФ в июле

Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), а также Херсонская область могут провести референдумы по вхождению в состав России уже в июле текущего года. Об этом в среду, 1 июля, заявил глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле», — заявил глава партии в беседе с РИА «Новости».

По его словам, у России достаточно ресурсов для того, чтобы принять новые регионы в свой состав.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

Также в среду секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Тогда же представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

31 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

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