Экс-премьер Украины назвал политической местью обвинения его Киевом в госизмене

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал политической местью обвинения Киева в его сторону за подписание харьковских соглашений в 2010 году.

Днем ранее стало известно, что суд на Украине санкционировал расследование в отношении Азарова за подписание харьковских соглашений в 2010 году по продлению пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Экс-украинский премьер подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

«Это политическая месть, а с другой стороны, это просто показатель абсолютного бесправия, беззакония. Потому что в 2010 году мы действовали в строгом соответствии с конституцией и законом Украины, которые позволяют правительству проводить переговоры и заключать международные соглашения», — цитирует его ТАСС.

Харьковские соглашения продлевали пребывание российского Черноморского флота после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления данного периода. В Государственном бюро расследований Украины считают, что Азаров при подписании соглашения действовал в интересах России и в ущерб Украине, соответственно.

По этому же делу в госизмене обвиняется и экс-президент страны Виктор Янукович. Обвинение было выдвинуто украинским госбюро расследований 28 января прошлого года. 23 мая текущего года стало известно, что украинский суд разрешил арест Януковича за подписание харьковских соглашений.