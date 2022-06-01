Реклама
Прямой эфир

Экс-премьер Украины назвал политической местью обвинения его Киевом в госизмене

Экс-премьер Украины Азаров назвал политической местью обвинения его Киевом в госизмене за подписание харьковских соглашений
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал политической местью обвинения Киева в его сторону за подписание харьковских соглашений в 2010 году.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

Днем ранее стало известно, что суд на Украине санкционировал расследование в отношении Азарова за подписание харьковских соглашений в 2010 году по продлению пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Экс-украинский премьер подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

«Это политическая месть, а с другой стороны, это просто показатель абсолютного бесправия, беззакония. Потому что в 2010 году мы действовали в строгом соответствии с конституцией и законом Украины, которые позволяют правительству проводить переговоры и заключать международные соглашения», — цитирует его ТАСС.

Харьковские соглашения продлевали пребывание российского Черноморского флота после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления данного периода. В Государственном бюро расследований Украины считают, что Азаров при подписании соглашения действовал в интересах России и в ущерб Украине, соответственно.

По этому же делу в госизмене обвиняется и экс-президент страны Виктор Янукович. Обвинение было выдвинуто украинским госбюро расследований 28 января прошлого года. 23 мая текущего года стало известно, что украинский суд разрешил арест Януковича за подписание харьковских соглашений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022