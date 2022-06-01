Захарова назвала подлыми возражения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата

Возражения Евросоюза касательно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подлыми.

Так она прокомментировала заявление премьер-министра Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров Евросоюза. 31 мая он сообщил, что почти все страны организации выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, по этой причине оно в настоящее время не предвидится.

Захарова пояснила, что все предыдущие годы и даже десятилетия, рассматривая также и ситуацию до 2014 года, в Евросоюзе говорили «ровно противоположное». Она подчеркнула, что ЕС обещал принятие Украины в организацию каждый год.

«Они каждый год говорили, что теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», — отметила она 1 июня в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Помимо этого официальный представитель МИДа задалась вопросом, где во время многолетних обещаний были политики, которые сейчас убеждают украинцев, что пока не готовы их принять, потому как их страна не готова к вступлению в Евросоюз.

30 мая газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

В качестве одной из причин, почему Украину не примут в ЕС, журналист назвал несостоятельность идеи французского президента Эммануэля Макрона о создании нового политического альянса, который будет связан с ЕС, но функционировать отдельно. В это политическое сообщество, по мнению главы государства, должны войти Украина, Грузия, Молдавия и Великобритания.

28 мая авторы опубликованной в газете American Conservative статьи указали на то, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

Авторы напомнили, что в ЕС не существует специальной процедуры «ускоренного вступления» в альянс, о которой попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Поэтому для принятия страны необходимо будет создать новый закон.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.