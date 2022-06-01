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Путин заявил о готовности помочь сиротам Донбасса

Путин: Россия готова оказать поддержку детям-сиротам Донбасса
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Российские власти сделают все, чтобы оказать поддержку и помощь детям-сиротам из Донбасса. Такое заявление в среду, 1 июня, сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Сегодня, в Международный день защиты детей, нельзя не вспомнить и о детях Донбасса, конечно, которые восемь лет подвергались смертельной опасности. Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. <…> Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки», — заявил глава государства во время встречи с семьями, которых наградили орденом «Родительская слава».

Он пояснил, что поддержка России включает в себя помощь медиков, качественное образование и востребованную работу.

6 мая стало известно о том, что благотворительный Фонд помощи детям Донбасса организовал доставку гуманитарных наборов для новорожденных из ДНР и ЛНР. В коробки с помощью вошло все самое необходимое для только что появившихся на свет детей. Там и конверт для выписки из роддома, и пеленки, и детские бутылочки, и средства гигиены, и матрас, и памперсы, и даже термос для еды.

1 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России прошли лечение более 60 тяжелобольных детей из республик Донбасса и Украины. Кроме того, он пояснил, что самые тяжелые пациенты поступают на лечение в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, а также с острыми хирургическими патологиями.

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