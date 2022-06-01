Пострадавшего при взрыве в Мелитополе волонтера прооперировали, его состояние стабильно тяжелое. Об этом в среду, 1 июня, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Парень 25 лет находится в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован, у него множественные ранения конечностей и грудной клетки. Но врачи говорят, что угрозы жизни нет, он идет на поправку, за эти два дня много сделано для его реабилитации», — приводит ТАСС слова Рогова.

Он добавил, что «уровень профессионализма врачей не вызывает сомнений, плюс всё то, что необходимо для лечения, в наличии есть и оказывается вся необходимая помощь».

Взрыв прогремел в центре Мелитополя рано утром в понедельник, 30 мая. Взрывное устройство было заложено в уличный люк. Сам взрыв произошел, когда автомобиль с двумя волонтерами ехал мимо.

Власти города квалифицировали инцидент как теракт. Как заявлял тогда Рогов, за этим взрывом стоят украинские диверсанты.

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко отметила, в свою очередь, что Киев всё никак «не может смириться с тем, что жители города не хотят иметь ничего общего с прежней властью».

Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта. В Запорожской области исключают возвращение под контроль киевских властей. Наоборот, по словам Рогова, область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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