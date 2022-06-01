В Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения

В Ростовской области сняты все ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 1 июня в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — написал он.

Как уточняет правительство области, постановление об ограничениях и антиковидных мерах было принято 30 марта 2020 года. В зависимости от эпидситуации в документ в течение двух лет вносились изменения. С начала этого года ограничения постепенно сокращались.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина 28 мая выразила мнение, что в Россию может дойти новая волна распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, в странах Европы наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

О новой волне заражений в РФ также 26 мая заявлял гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Он считает, что ее стоит ожидать во второй половине сентября. При этом он отмечает, что летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной: будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение.

Ранее, 11 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала. При этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи напомнил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации.

В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.