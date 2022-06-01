Педагог заступился за директора школы в Екатеринбурге после танца учеников

Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов» в Екатеринбурге Максим Новиков в среду, 1 июня, в беседе с «Известиями» выразил мнение об отсутствии вины исключительно директора лицея, где ученики станцевали «ЛГБТ-танец», вызвавший резонанс в социальных сетях. По его мнению, не стоит забывать, что воспитание — непрерывный процесс, которым занимается не столько директор школы, сколько семья, весь школьный коллектив, общество в целом.

Прежде всего педагог призвал людей быть терпимее друг к другу и находить во всем позитивные моменты. По мнению Новикова, школьникам стоило деликатно намекнуть о неуместности их танца, «а не устраивать публичную порку и скандал».

Кроме того, предложение уволить директора лицея учитель счел неправильным.

«Просто у нас привыкли всегда директора винить во всем. Но не может один человек отвечать за всех других людей, за все их действия. Я считаю, что это абсолютно неправильно, когда за все отвечает почему-то один человек — директор. Я никак не могу это поддержать», — подчеркнул Новиков.

Кроме того, учитель выразил мнение, что понятие «вина» в данной ситуации неуместно, так как оно подразумевает, что совершено преступление или серьезный проступок, а в данной ситуации уместнее говорить о недоразумении. Для кого-то танец школьников показался безобидной шуткой, а для других — пропагандой ЛГБТ.

«Возможно, директор даже не следил за подготовкой номеров, а занимался этим завуч. В конце-концов у всех есть право на ошибку. Считаю, что в последнее время куда важнее научиться относиться друг к другу с добротой и пониманием, вникая в причины и следствия, а не переходить к карательным мерам. Толерантность, терпимость, кстати, тоже находятся в области воспитания, а их сейчас, похоже, многим не хватает», — отметил он.

Ранее учащиеся лицея № 12 станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы, несмотря на то что за нее вступаются родители лицеистов.

Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея, заявив, что не допустит наказания или увольнения директора учреждения. Он подчеркнул, что танец был шуткой, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

Родители учеников лицея также поддержали директора. По их словам, танец школьников — не более чем детская шутка.



По словам уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокина, танец школьников — это промашка педагогического состава.