СМИ сообщили о ярости Макрона из-за беспорядков на Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за то, что тот не смог справиться с ситуацией с болельщиками во время финального матча футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщил 1 июня телеканал BFMTV, сославшись на данные из окружения французского лидера.

«Можно сказать, что он был в ярости. Он призвал министра внутренних дел активизироваться и перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», — рассказал источник телеканалу.

По данным издания Canard Enchaîné, Макрон назвал произошедшее 28 мая в «жалким, позорным зрелищем, недостойным Франции».

Ранее, 30 мая, министр внутренних дел Франции назвал причиной беспорядков перед матчем «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов УЕФА продажу поддельных билетов в «промышленных масштабах».

Дарманен выразил сожаление из-за «дезорганизованного приема» английских болельщиков. Вместе с тем он заявил, что от 30 тыс. до 40 тыс. фанатов «Ливерпуля» пришли на игру либо без билетов, либо с поддельными билетами.

Матч за кубок Лиги чемпионов состоялся 28 мая. Испанский клуб одержал победу со счетом 0:1.

Матч должен был начаться в 22:00 мск, однако из-за беспорядков возле стадиона организаторы были вынуждены задержать игру, а сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.