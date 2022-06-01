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Арестович записал видео и в шутку перепутал флаги ФРГ и Бельгии

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Фото: соцсети
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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение, в котором ел баварские сосиски с флажками Бельгии и обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с намеком на отсутствие поставок оружия. Это вызвало у некоторых пользователей YouTube сомнения, умеет ли Арестович различать флаги Германии и Бельгии.

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«Так, господин Шольц. Мы тут пополнили немецкий бюджет. А где наше оружие?» — сказал советник офиса президента в видео, которое озаглавил как «Минутка межправительственных связей».

Когда в комментариях несколько пользователей указали ему на то, что это флаг Бельгии, Арестович ответил, что знает о различиях, но шутка была в том, что сосиски — баварские.

1 июня в ходе выступления в бундестаге Шольц сообщил о готовности поставить Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T. По словам политика, данная система ПВО является самой современной из всех находящихся на вооружении у Германии.

26 мая Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что замедление поставок происходит, несмотря на то что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1, однако поставок пока нет.

До этого, 11 мая, Германия сообщила, что отправит на Украину современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение ВСУ. Предполагалось, что поставки их будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы. При этом 1 мая появилась информация о том, что жители Германии подписали петицию к канцлеру Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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