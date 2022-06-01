СК возбудил дело после гибели женщины при взрыве в квартире в Мытищах

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации двух человек в результате взрыва газа в квартире в Мытищах. Об этом в среду, 1 июня, сообщила старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и госпитализации еще двух человек в результате хлопка газа в квартире по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — заявила Врадий.

По ее словам, в данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области.

Хлопок газа произошел в жилом доме в подмосковных Мытищах ранее в этот день. В результате погиб один человек. Об этом сообщила прокуратура Московской области. Инцидент произошел около 12:30 мск. Очевидцы опубликовали в Сети кадры происшествия.