Космический корабль «Прогресс МС-18» затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-18», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане. Об этом 1 мая сообщили в «Роскосмосе».

О том, что «Прогресс МС-18» отстыковался от МКС с 1,3 т космического мусора, сообщалось ранее в этот день.

По данным госкорпорации, в 14:11 мск двигатель корабля был включен на торможение и отработал четыре минуты, после чего «Прогресс» сошел с орбиты и прекратил свое существование.

«Несгоревшие фрагменты упали в 14:51:10 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — написали в Telegram-канале «Роскосмоса».

Место «грузовика» займет «Прогресс МС-20», старт и причаливание которого намечены на 3 июня.

Российский автоматический космический корабль «Прогресс МС» был разработан специально для обслуживания орбитальных станций и используется для доставки на МКС различных грузов, в том числе топлива, продовольствия, воды, кислорода и научного оборудования. Также с его помощью можно корректировать орбиту МКС.