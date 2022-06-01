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Эксперт назвала способ не прогадать при выплате ипотеки

Эксперт Решетников рассказала о возможности не потерять сотни тысяч рублей на выплате ипотеке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Около половины ипотечных заемщиков не вникают в специфику того или иного кредита и изначально выбирают по принципу самой низкой процентной ставки. Но при приобретении недвижимости неправильное решение может привести к потери сотен тысяч рублей на переплате по процентам, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в среду, 1 июня.

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Она пояснила, что не каждому покупателю выгодна субсидированная ипотечная ставка, даже если она распространяется на весь срок кредитования.

«Большая часть ипотечных кредитов в России погашаются досрочно, а при реальном сроке пользования кредитом менее 7 лет выгоднее использовать дисконт, который готовы предоставить, чем субсидированную ипотечную ставку. В большинстве случаев это получается выгоднее, поскольку при субсидированной процентной ставке застройщик закладывает в стоимость квартиры часть или полную комиссию банку за снижение процентной ставки по кредиту, то есть покупатель фактически платит часть процентов по кредиту авансом», — пояснила эксперт.

Самый оптимальный вариант — это когда застройщики предлагают два альтернативных варианта: субсидированная ставка или соразмерная скидка для покупателей, приобретающих квартиру по обычной ипотечной ставке. В этом случае срок кредитования 10 лет является пограничным: если ипотека выплачивается до окончания этого срока, выгоднее дисконт, если более 10 лет — лучше субсидированная ставка.

Сейчас же с условием того, что большинство застройщиков делают дисконт ниже, чем комиссия, которую они платят банку, субсидируемые программы окупают себя после трех лет пользования кредитом, рассказала специалист.

Эксперт сообщила, что по итогам мая 78% покупателей новостроек в России интересовались субсидированными застройщиками программами ипотеки со ставками от 0,1% в год.

«В мае мы отмечали буквально всплеск запуска таких программ от застройщиков и повсеместная реклама субсидированных ипотечных ставок привела к тому, что 2/3 всех обращающихся за подбором ипотечной программы на первичном рынке, прежде всего, интересует разница в платежах между стандартной ставкой и субсидированной застройщиком», — сказала Решетникова.

Накануне директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что во второй половине 2022 года без учета льготных программ средние ипотечные ставки в России могут опуститься до 9–9,5%. Крупные банки хотят снизить ипотечные ставки сразу на 3%, а к концу года ключевая ставка Банка России может упасть до 8%, отмечал эксперт.

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