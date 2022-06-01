«Газпром» подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

Поставки российского газа прекращены компании Orsted в Дании и подразделению компании Shell в ФРГ. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки топлива в апреле от названных компаний в рублях.

Ранее без поставок российского газа из-за отказа платить по новой схеме остались Финляндия, Польша, Болгария и Нидерланды.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что потеря любых рынков сбыта неприятна для «Газпрома», но объемы, которые компания перестает поставлять в Европу, в целом компенсируются высокими ценами на голубое топливо — в Европе стоимость газа держится на уровне $950 за тысячу кубометров, что является рекордным уровнем для мая-июня в регионе.

Накануне основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари отметила, что попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции.

29 мая заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов сказал, что Европа не сможет быстро заместить поставки российского газа дополнительными объемами сжиженного природного газа. Критическое для европейских стран положение может сложиться уже к зиме этого года.

Немецкий экономист Кристиан Гейниц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 мая выразил мнение, что, в случае если ФРГ останется без российского газа и не сможет найти ему замену, страну ждут большие убытки и холодная осень.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа К в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная с тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли десятки европейских компаний.