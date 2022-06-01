Житель Мурманской области перечислил мошенникам 1 млн рублей
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 32-летний житель Александровска лишился 1 млн рублей.
По словам потерпевшего, около двух недель назад ему стали поступать звонки с московских номеров. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил мужчину, что на его счетах обнаружена подозрительная активность, пишет ИА «Би-порт».
Жителю Александровска предложили скачать специальное приложение и перевести накопления на «безопасные» счета. Осуществив перевод, потерпевший пытался перезвонить злоумышленникам, но номера оказались заблокированы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в крупном размере».
В Твери 57-летний мужчина перечислил мошенникам 5,53 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего перевести накопления на «безопасные» счета.