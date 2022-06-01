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Бутылку XIX века обнаружили на дне Ладожского озера в Карелии

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Дайверы обнаружили запечатанную бутылку с алкоголем XIX века на дне Ладожского озера в Якутии. Предполагается, что спиртное выбросили сотрудники таможни.

Поисковые работы проводили дайверы из Орла вблизи Никольского скита. На бутылке сохранились надписи «Бекъ Рига» и «Керковиусъ». Специалисты отмечают, что в такие сосуды в XIX веке разливали рижский бальзам и различные настойки, пишет ИА «Карелinform».

В Валаамском монастыре рассказали, что прежде на озере располагался таможенный пост, на котором велась проверка лодок и кораблей. Так как алкоголь нельзя было ввозить на территорию монастыря, таможенники изымали бутылки и сбрасывали в озеро.

Ранее дайверы нашли на дне Монастырской бухты затонувший корабль.

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