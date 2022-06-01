Остановка поставок газа для Shell не повлияла на ситуацию с газоснабжением в ФРГ

Решение «Газпрома» остановить поставки газа британской энергетической компании Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуации с газоснабжением в Германии. Об этом в среду, 1 июня, говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства.

«Остановка поставок для Shell охватывает лишь небольшие объемы и до сих пор не имела влияния на ситуацию с газоснабжением в ФРГ», — отметил регулятор.

Там же добавили, что по газопроводу «Северный поток – 1» в настоящее время транспортируется примерно на 4% меньше газа, чем днем ранее. Недостающие объемы газа закупаются в другом месте.

Накануне в «Газпроме» заявили о приостановке поставок газа для Shell Energy Europe в Германию с 1 июня. Такое решение принято из-за отсутствия платежа за апрель в рублях.

Отмечалось, что максимальный годовой объем поставок по контракту составляет 1,2 млрд куб. м.

В этот же день сообщалось, что по той же причине «Газпром» с 1 июня прекращает поставки российского газа датской Orsted. Прежде в компании заявили, что Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро.

Также с 31 мая «Газпром экспорт» приостановил поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неоплаты за апрель.

Ранее без поставок российского газа остались Финляндия, Польша и Болгария. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная с тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Переход на расчет за газ в рублях произошел на фоне антироссийских санкций, введенных западными странами в связи с проведением специальной военной операцией по защите Донбасса. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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