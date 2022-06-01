Экс-принцессу Катара нашли мертвой в Испании

Касию Галланьо, бывшую жену дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы аль Тани, обнаружили мертвой в городе Марбелья. Об этом в среду, 1 июня, сообщил телеканал Sky News.

Женщина скончалась в возрасте 45 лет в собственном доме. Признаков насильственной смерти на теле не нашли. По некоторым данным, в последнее время она страдала от злоупотребления алкоголем и депрессии.

По имеющейся информации, аль Тани с 1992 года проживает во Франции, в Катаре его обвинили в попытке организации госпереворота. Пара поженилась в 2004-м, в браке у них родились три дочери. В 2012 супруги расстались.

Галланьо обвинила аль Тани в насилии над старшим ребенком. В течение 10 лет она боролась за право опеки над дочерьми, однако детей отдали отцу.