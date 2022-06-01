Улицы Липецка затопило из-за продолжительного дождя

Несколько улиц Липецка оказались подтоплены в результате дождя. Откачкой воды занимаются три ассенизаторские машины.

По словам горожан, дождь был мелким, но продолжительным. Подтопление наблюдалось на улицах Неделина и Гагарина. Также вода скопилась на улицах Циолковского, Ильича, Нововесовой, Адмирала Макарова, Парковой, в переулке Кузнечном и на проспекте Мира. На дежурство выведены три машины для откачки воды, пишет LipetskMedia.

Десять человек занимаются прочисткой решеток и сетей ливневой канализации. Отмечается, что на улице Циолковского подтопление произошло из-за забитой листвой канализации.

В середине мая из-за сильного дождя оказались подтоплены улицы Волгограда. Ливневая канализация не справлялась с изобилием осадков.