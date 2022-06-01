Украинские морпехи пожаловались на приказы воевать под артиллерийским огнем

Солдаты 18-го батальона морской пехоты Украины записали видеообращение, в котором пожаловались на преступные приказы командования, ведущие к большим потерям. Ролик появился в Сети 1 июня.

Один из военных заявил, что «тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении». По словам солдата, его подразделение за четыре дня потеряло как минимум 80 человек ранеными и убитыми.

Также морпехи пожаловались на отсутствие должной подготовки для участия в боевых действиях.

30 мая украинский военнопленный пожаловался на своих командиров и призвал солдат Вооруженных сил Украины сдаться.

29 мая военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» отметил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

До этого, 24 мая, стало известно, что украинские военные отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

8 мая один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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