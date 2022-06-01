Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеc

Бразильский режиссер Милтон Гонсалвеc, известный в России, как снявший популярный сериал «Рабыня Изаура», ушел из жизни 30 мая в возрасте 88 лет. Об этом сообщает портал Timetotimes.

Гонсалвеc скончался у себя дома из-за последствий ишемического инсульта, который перенес два года назад. Всего за годы творческой карьеры он выступил как актер и режиссер более 40 проектов бразильского телеканала Globo.

Церемония прощания с ним прошла 31 мая, в Городском театре Рио-де-Жанейро, после чего актер был кремирован и похоронен на местном кладбище Сан-Франциско Ксавье в районе Каджу.

Режиссер стал одним из первых, кого в 1965 году пригласили работать на созданный телеканал Globo. За время работы в киноиндустрии Гонсалвеc был задействован более, чем в 100 проектах.

Как пишет «Газета.Ru», также актер был активистом «черного движения» Бразилии и даже выдвигался как кандидат в губернаторы штата Рио-де-Жанейро. Он успешно совмещал актерскую и режиссерскую карьеру с общественной деятельностью.

Милтон Гонсалвес — выходец из народа, который прошел непростой путь от сапожника до известного актера. В 1976 году он выступил в качестве второго режиссера всемирно известной «Рабыни Изауры». Оригинальный роман был весьма прогрессивным для своего времени, осуждая рабство, которое было отменено в Бразилии лишь спустя 20 лет — в 1888 году. Сюжет фильма посвящен истории борьбы за любовь и свободу.