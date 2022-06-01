Борьбу с борщевиком начали в дендропарке Ижевска

В Ижевске на территории Ярушкинского дендропарка приступили к работам по борьбе с борщевиком Сосновского. В рамках муниципального контракта предстоит очистить территорию площадью 10 га.

Сотрудники подрядной организации уже выполнили 40% работ. К концу этой недели они должны закончить, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации города. В следующий раз на покос борщевика в Ярушках специалисты отправятся в сентябре.

В администрации отметили, что ликвидацией борщевика на территории СНТ, дворов у многоквартирных домов, на частных территориях занимаются кооперативы, управляющие компании или ТСЖ, собственники земельных участков.

По словам инженера по благоустройству управляющей компании ООО «Ижавтоснаб» Дмитрия Пантюхина, которые приводит udm-info.ru, покос не помогает полностью избавиться от растения, но значительно уменьшает возможность распространения семян ветром на еще большую территорию.

Ранее сообщалось, что в Московской области разработали уникальную смесь для уничтожения борщевика Сосновского. Препарат действует только на однолетние и многолетние двудольные сорняки. Вреда зерновым сельхозкультурам смесь не наносит.