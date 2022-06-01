Легковая иномарка насмерть сбила велосипедиста под Тюменью

В Тюменском районе водитель легковой иномарки насмерть сбила велосипедиста. Личность погибшего сейчас устанавливается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла поздно вечером 31 мая на улице Купцов Кутериных в селе Утешево. По предварительным данным, 42-летняя тюменка за рулем Hyundai Solaris сбила велосипедиста, который двигался по краю дороги. После наезда автомобиль проехал еще более 40 м и только тогда остановился.

Мужчина-велосипедист скончался от полученных травм на месте. Его личность и все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, пишет Megatyumen.ru.

31 мая сообщалось о проверке, организованной в Мурманской области по факту гибели 53-летней велосипедистки. Женщину сбил автомобиль Renault Logan.