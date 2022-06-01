Песков переадресовал в МО вопрос о гибели французского журналиста на Украине

Вопрос о гибели французского журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа на Украине, который подняла Франция, обвинив российскую сторону, следует переадресовать военным Министерства обороны РФ. Об этом заявил 1 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лучше адресовать вопрос в Минобороны. Для того чтобы делать такие заключения, надо обладать детальной информацией, где это было, в каких обстоятельствах. Что правда, что нет. Мы не обладаем такой информацией», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

На вопрос о том, будет ли проводиться расследование инцидента, Песков указал, что в Кремле «не могут говорить за военных».

Ранее, 30 мая, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала инициировать расследование обстоятельств смерти журналиста французского телеканала BFMTV Фредерика Леклера-Имхоффа под Северодонецком. Известно, что журналист работал на телеканалах France TV и BFMTV с декабря 2015 года. На Украине он был аккредитован от BFMTV.

Ранее в тот же день информацию о гибели сотрудника телеканала в своем аккаунте в Twitter подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства указал, что «разделяет боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка-Имхоффа, которым выражает свои соболезнования».

14 мая также стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT при обстреле со стороны украинских военных в Донбассе. В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.

15 марта сообщалось, что в селе Горенка Киевской области Украины в результате артиллерийского обстрела погиб оператор телеканала Fox Пьер Закржевски.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что удары наносятся по военной инфраструктуре Украины. Однако как неоднократно отмечали очевидцы и военные, ВСУ и националисты размещают огневые позиции в гражданских объектах.

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