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Москвичей предупредили о теплых и дождливых выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В выходные в Москве прогнозируются теплая погода и кратковременные дожди. Об этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в среду, 1 июня.

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По словам синоптика, наиболее интенсивные осадки выпадут в ночь на 3 июня. Возможны ливни и гроза. В это время столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, сообщает «Москва 24».

Утром в субботу в Москве станет прохладнее. Столбики термометров в городе опустятся до +10 градусов, а в области — до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

В ночь на 5 июня местами возможен кратковременный дождь. Ночью в столице будет около +7…+12 градусов, а в дневное время — +19…+20.

«В принципе, для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме», — заключила Позднякова.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 1 июня Москву и Подмосковье ждут кратковременные ливни и грозы.

Накануне главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в начале июня погода в столице будет неустойчивой, передает НСН.

27 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждал, что летнее тепло в Москву придет уже на этой неделе.

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