Купаться запретили в нескольких озерах и реках Оренбуржья

В Оренбургской области с 1 июня стартовал купальный сезон. Однако плавать разрешили далеко не во всех водоемах.

Сотрудники надзорных ведомств после проверки пляжей пришли к заключению, что состояние некоторых из них можно оценить на слабую «тройку».

Так, уточняет 56orb.ru, в Новотроицке по решению городской администрации запрещено купаться на так называемыъ диких пляжах на реках Урал, Губерля, Сухая Губерля и на прудах в пределах городского округа.

Ранее сообщалось, что знаки «Купаться запрещено» установили в 25 местах на территории Барнаула. Летом в городе будут работать 11 бассейнов и четыре пляжа. Запрет на купание установлен на ряде участков реки Обь, реке Ляпиха, озерах Коралл, Лебяжье, на гидротехнических сооружениях прудов № 1 и 2 на реке Власишка и на других участках.