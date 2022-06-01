Американист объяснил опасения США за свой статус при конфискации активов ЦБ РФ

Опасения США, что конфискация активов Центробанка России может подорвать статус Вашингтона, оправданы, поскольку Соединенные Штаты в значительной степени живут за счет продажи своих долгов за рубеж. Об этом в среду, 1 июня, заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

«Горячих голов в США хватает. Опасения [министра финансов США] Джанет Йеллен были оправданны, потому что США в значительной степени живут за счет того, что продают свои долги за рубеж. И законов таких нет, чтобы конфисковать у одного государства и передать другому государству. Но горячие головы есть, поэтому трудно сказать, возобладает ли здравый подход», — отметил он.

Также эксперт обратил внимание на то, что Йеллен одна из немногих представителей этой администрации, которая пыталась сохранить здравый подход. Она с самого начала говорила о том, что нельзя вводить рестрикции необдуманно, потому что санкции — двустороннее оружие, которое может нанести вред США, подчеркнул Рогулев.

«Когда был разработан последний пакет, дали ей на изучение, она долго не давала хода этим санкциям, ее даже стали обвинять, что она играет на руку Москве. В итоге она вынуждена была согласиться и в последнем выступлении обосновывала уже не экономическими факторами, а говорила, что нельзя допустить победы России на Украине», — указал американист.

Он пояснил, что министр финансов США солидаризировалась с администрацией, но указала на политические факторы, а не экономические, добавив, что Йеллен одна из немногих высокопоставленных лиц в Соединенных Штатах, пытающихся проявить здравомыслие.

Накануне издание The New York Times со ссылкой на источники отметило, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России может подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Также в газете отметили, что вероятность таких последствий вызывает серьезное беспокойство американских властей.

Как напомнили NYT, ранее Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины.

26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с «Известиями» назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. Также он напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

За день до этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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