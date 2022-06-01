Подразделения ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей снабжения

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заблокировали один из каналов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, откуда наносились артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Поселок Новоселовка Вторая освобожден от украинской оккупации. Силы Народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев сообщил, что город Авдеевка был взят союзными войсками России и ДНР в полукольцо.

25 мая замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Авдеевском направлении используется тактика малых котлов. Он отметил, что делается это в том числе для сохранения гражданского населения.

26 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на севере ДНР необходимо ускорить спецоперацию, из-за того что Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки.

30 мая Народная милиция ЛНР сообщила об успешном продвижении в городских кварталах города Северодонецка и об их зачистке. Украинские войска, пытаясь задержать наступление, ведут по населенному пункту интенсивный огонь из танков и артиллерии. Одновременно в штабе обороны ДНР заявили о занятии войсками республики и российской армией сел Диброва и Старый Караван. Они расположены неподалеку от освобожденного на прошлой неделе города Красный Лиман, вблизи реки Северский Донец.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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