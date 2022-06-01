Один человек погиб при взрыве газа в Мытищах

Хлопок газа произошел в среду, 1 июня, в жилом доме в подмосковных Мытищах. В результате погиб один человек. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел около 12.30 мск. Очевидцы опубликовали в Сети кадры происшествия.

Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее, 26 мая, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в подмосковном городе Раменское.О пострадавших не сообщалось.

До этого в тот же день взрыв газового баллона произошел в жилом доме в подмосковной Шатуре. По данным городского отделения ГУ МЧС по Московской области, никто не пострадал.